عبداللهيان يبحث ونظيره القطري التطورات الاقليمية ومستجدات المفاوضات النووية

العالم - ايران

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، مشيرة إلى أنهما تبادلا الآراء بشأن عدد من القضايا المختلفة.

وأضافت الوزراة أن الوزيران بحثا خلال المحادثات الهاتفية آخر التطورات الاقليمية والدولية، إضافة الى تطورات المفاوضات النووية في فيينا.

وادعت "فايننشال تايمز" نقلا عن من اسمتهم "اشخاص مطلعين" أن قطر كثفت دورا للوساطة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الارانية.

وزعمت الصحيفة البريطانية، ان قطر وبطلب من واشنطن وطهران تؤدي دور الوساطة، وهو دور مكمل للمفاوضات في العاصمة النمساوية، لبناء الثقة بين العدوين اللدودين، مضيفة ان الدوحة قامت بنقل رسائل بين اللاعبين الاساسيين، وسعت للتخفيف من مخاوف ايران، بشأن مطالبها من بايدن بتقديم ضمانات بأن لا تقوم أي ادارة اميركية قادمة بالخروج من الاتفاق مثلما فعل ترامب.