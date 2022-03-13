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بلينكن: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من 'التهديدات الجوية'

بلينكن: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من 'التهديدات الجوية'
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مساعدة بلاده الدفاعية لأوكرانيا ستشمل وسائل لمواجهة "التهديدات الجوية والمدرعات".

العالم - الأميركيتان

وأشار الوزير الأمريكي، في حديث نشره المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، إلى أنه تم إطلاق عملية تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف بلينكن: "عملا بالصلاحيات الإضافية التي تم تكليفي بها، وافقت على الفور اليوم، ووفقا لتعليمات رئيس الولايات المتحدة، على بدء تقديم الحزمة الرابعة من المساعدة العسكرية الإضافية البالغة 200 مليون دولار للدفاع عن أوكرانيا".

وأكد الوزير الأمريكي، أن هذه الحزمة ستشمل مساعدة دفاعية إضافية لمواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات.

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