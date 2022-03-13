ايران تبني 13 مصفاة تكريرية جديدة

العالم - ايران

وذكر تقرير أعدته ونشرته " فارس" اليوم الاحد ، أن مصفاة " الشهيد سليماني" على رأس هذه المصافي المزمعة والتي تستهدف طاقة تكرير 300 الف برميل يوميا وسيتم بناؤها في بندرعباس بجانب مصفاة " ستارة خليج فارس" الضخمة.

وأيضا مصفاة " خوزستان" بجنوب غربي البلاد بطاقة تكرير 180 الف برميل من النفط الثقيل وستبدأ عملياتها التنفيذية بالشهر الاولى من السنة الايرانية (تبدأ 21 مارس/آذار 2022) ويقدر حجم الاستثمارات فيها 4.5 مليار دولار.

وأشار التقرير الى أن كل من مشروع مصفاة " آناهيتا" قيد الانجاز باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار ومن المقرر انتهائه حتى عام 2025، فضلا عن مشروع مصفاة " مهر خليج فارس" في بندر عباس والتي تعد المرحلة التطويرية الرابعة من مصفاة " ستارة خليج فارس" العملاقة بطاقة 120 الف برميل مكثفات غاز واستثمارات تبلغ 470 مليون يورو ومن المزمع تدشينها حتى 20 مارس/آذار 2023.

التقرير ذكر مشروع " آديش جنوبي" وهو أحد مشاريع مجمع "سيراف" التكريري، بحجم استثمارات 370 مليون دلار ومن المقرر تدشينه مارس/آذار القادم، فضلا عن مشروع مصفاة "لاوان" جنوب ايران بطاقة تكرير 120 الف برميل يوميا من النفط باستثمارات 2.1 مليار دولار.

ولفت الى مشروع مصفاة شركة "غدير الاستثمارية" بطاقة 300 برميل نفط خام يوميا باستثمارات 5.5 مليار دولار في "جاسك" جنوب شرق ومطلة على بحرعمان، فضلا عن مصفاة "شستان "في بوشهر بطاقة 300 الف برميل واستثمارات 5.6 مليار دولار، و"مروايد مكران" قيد الانجاز على بحر عمان، بطاقة 300 الف برميل بموعد تدشين 2026.

اما المشاريع التكريرية الثلاثة المتبقية تشمل مشرو ع مجموعة " انتخاب" الاستثمارية بطاقة 200 الف برميل يوميا من النفط الخام في "جاسك" على بحر عمان، ومصفاة " جاويد اينرجي برتو" في منطقة بارس جنوبي جنوب غربي البلاد باستثمار 393 مليون دولار، حيث لاتزال قيد الانجاز بنسبة تقدم انشائي 9 بالمئة، فضلا عن مشروعي " بيشكامان سيراف" القيد الانجاز باستثمارات 410 ملايين دولار و"ستارة سبز سيراف" القيد الانجاز وموعد تدشينه 2025 بطاقة 120 الف برميل نفط يوميا واستثمارات تبلغ 750 مليون دولار.