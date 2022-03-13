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بينهم قياديون..مقتل 200 إرهابيا من حركة الشباب في غارة جوية بالصومال

بينهم قياديون..مقتل 200 إرهابيا من حركة الشباب في غارة جوية بالصومال
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

وأفادت "إذاعة مقديشو" الحكومية، بأن "الجيش الصومالي بالتعاون مع حلفاء الدوليين نفذ غارة جوية على معقل لمقاتلي الشباب في بلدة هريري جوبادلي بإقليم غلجدود وسط الصومال".

العالم - افريقيا

وأضافت الإذاعة أن الغارة التي استهدفت معقل الحركة بالبلدة الواقعة على بعد 20 كلم شرقي بلدة "وابحو" في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، "أسفرت عن مقتل 200 عنصرا من إرهابيي الشباب بينهم قياديون"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم تذكر الإذاعة الجهة التي نفذت الغارة بالضبط مع الجيش الصومالي، إلا أن الوحدات الأمريكية هي التي تنفذ غالبا الغارات الجوية التي تستهدف مسلحي "الشباب" جنوب ووسط البلاد، لإضعاف القدرات القتالية للحركة أمام القوات الحكومية.

ولم تعلق حركة الشباب حتى الساعة 8.35 تغ على ما ذكرته الإذاعة الصومالية.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"الإرهابية، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

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بينهم قياديون..مقتل 200 إرهابيا من حركة الشباب في غارة جوية بالصومال

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