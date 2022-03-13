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تظاهرات غاضبة في البحرين تندد بالإعدامات الجماعية في السعودية

تظاهرات غاضبة في البحرين تندد بالإعدامات الجماعية في السعودية
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

تظاهرت حشود غاصبة في مناطق متفرقة في البحرين مساء امس السبت تنديدًا بالإعدامات الجماعية في السعودية التي طالت 41 شخصًا من أهالي محافظة القطيف على خلفية التظاهرات المناوئة لآل سعود.

العالم- البحرين

ورفع المتظاهرون هتافات مناوئة للنظام السعودي والبحريني بعد إعلان الداخلية السعودية عن إعدام 81 شخصًا بزعم قيامهم بأنشطة إرهابية.

وفي وقت سابق دانت المعارضة البحرانية في بيان مشترك، عمليات الإعدام الجماعية في السعودية، ودعت شعب البحرين للتظاهر وإعلان التضامن مع اخوتهم في بلاد الحرمين.

وقالت قوى المعارضة "تيار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلامي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، حركة خلاص": إن الجريمة المروعة والشنيعة التي اقدمت عليها سلطات بلاد الحرمين الوحشية وبدم بارد تجاه ثلة من أبناء المنطقة الشرقية وبلاد الحرمين لهي جريمة مدانة ومستنكرة بأشد عبارات التنديد والرفض.

وشدد البيان على أن " إن هذه السياسات الوحشية لم يكن ليجرؤ عليها ابن سلمان لولا الغطاء الغربي له ولجرائمه الشنيعة".

وأضاف " إن اليد التي أقدمت على جريمة إعدام أبناء بلاد الحرمين هي نفسها التي استباحت دماء البحرانيين واليمنيين".

وقال البيان "إن هذه الدماء البريئة المراقة من غير وجه حق تعجل من زوال هذه العائلة وكل عوائل الحكم الاستبدادي البغيض من الحكم والتسلط وتسرع من وتيرة حتفهم ان شاء الله".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 سجينًا، زاعمة أنهم أقدموا على "أفعال إرهابية".

وعدّد البيان أسماء المعدومين البالغ عددهم 81 شخصا، كما ذكر التهم الموجهة إلى كل منهم، ومن بينهم 41 من أهالي محافظة القطيف على خليفة نشاطهم المعارض، و3 من حركة أنصار الله اليمنية.

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