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شاهد: وزارة الدفاع الروسية تكشف عن الخسائر الأوكرانية

الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

القوات الروسية تواصل التقدم باتجاه العاصمة الأوكرانية، وباتت على بعد عدة كيلومترات من وسط كييف، في وقت كشفت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية في الساعات الأخيرة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

الوزارة اكدت أن قواتها دمرت المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة الأوكرانية في بروفاري، والمطار العسكري في فاسيلكيف قرب كييف وخمس طائرات من دون طيار بينها اثنان من طراز بيرقدار مستهدفة مئة وخمسة واربعين موقعا عسكرياً اوكرانياً ومخازن للذخيرة، وأضافت أن الجنود الروس يواصلون البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية. واوضح المتحدث باسمِ وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير نحو أربعة آلاف من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، واستولى على عددٍ كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وأضاف أنّ الطيران الروسي دمر مطاراً عسكرياً في مدينة فاسيلكوف، ومركزاً رئيسياً للاستخبارات الإذاعية والإلكترونية في منطقة بروفوري.

وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، لشن هجوم جديد قد يستهدف كييف في غضون أيام قليلة. مشيرة الى المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة وإن مدن خاركيف وتشرنهيف وسومي وماريوبول ما زالت تحت الحصار ولفتت الى ان هذه المدن تتعرض لقصف روسي مكثف.

في المقابل تحدث الجيش الأوكراني عن سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من روسيا، على عدد من الضواحي شرقي مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أيام مشيراً الى ان ما يصل إلى نصف بلدة ايسيوم في منطقة خاركيف الواقعة على الحدود مع إقليم دونيتسك، تخضع للسيطرة الروسية.

وذكر الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تحاول بدء الهجوم حول مدينة فولونوفاخا في إقليم دونباس وأشار إلى وقوع معارك عنيفة حول بلدة روبيشنه الواقعة في إقليم لوهانسك شرقي أوكرانيا.

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