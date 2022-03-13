أمريكا تريد تزويد "كردستان العراق" بقدرات دفاعية!

العالم - العراق

وأكد ساليفان، في حديث إلى قناة "سي بي إس" اليوم الأحد أن "الهجوم الصاروخي الذي استهدف عاصمة كردستان العراق مدينة أربيل الليلة الماضية لم يلحق أي أذى بمواقع أو مواطنين أمريكيين".

واضاف انه "من الواضح تماما أننا سنفعل كل ما سيكون لازما للدفاع عن مواطنينا ومصالحنا وحلفائنا"، على حد تعبيره.

وتابع ساليفان "نجري مشاورات مع الحكومة العراقية وحكومة كردستان العراق بغية مساعدتهما في الحصول على قدرات الدفاع الصاروخي كي تكونا قادرتين على حماية مدنهما"، على حد تعبيره.

يذكر ان أمريكا لم تقدم أي مساعدات فورية تسليحية لكردستان العراق في عام 2014 عندما كادت ان تسقط عاصمته بأديدي جماعة "داعش" الوهابية على عكس ما فعلت ايران التي زودت منطقة كردستان والعراقيين بكل ما يلزم للصمود بوجه "داعش"، ما يدل على ان التصريحات الامريكية مجرد محاولات لاستهداف ايران سياسيا، وهي التي قصفت مواقع التىمر الصهيوني في أربيل مساء أمس السبت.

و أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" ظهر اليوم الأحد بيانا، قالت فيه: بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري .

مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.