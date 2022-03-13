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القواسمي خلال استقبال وفد اميركي..

وصف المؤسسات الدولية لـ"إسرائيل" بالابارتايد هو ترجمة دقيقة لممارساتها

وصف المؤسسات الدولية لـ
الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامه القواسمي وفدين طلابيين من جامعتي جورج واشنطن وجامعة اتلانتا، حيث اطلعهم على تفاصيل ما جاء في تقرير منظمة امنستي الأخير الذي وصف ممارسات الكيان الصهيوني بنظام الابارتايد والفصل العنصري.

العالم-فلسطين

واستمع الطلاب والبالغ عددهم خمسين طالبا من كلا الجامعتين الى شرح مفصل ودقيق الى ممارسات احتلال العنصرية وإمعانها في تعميق الإحتلال والإستعمار الكولونيالي وكل ما ينتج عنه من قمع وظلم وقتل ومصادرة للأراضي وهدم للبيوت وإعتقال للأطفال والنساء، إضافة الى سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، طارحا وجهة النظر السياسية الفلسطينية للحل المبني على أساس القانون الدولي.

وتطرق القواسمي الى إزدواجية المعايير في القانون الدولي والعدالة والإنسانية بمقارنة ما يجري من مواقف دولية الان إتجاه ما يجري في أوكرانيا ، بينما نرى صمتا مخيما ومخيبا للآمال في عواصم ذات الدول لما يجري في فلسطين!!!! ، موضحا أنه لا يجوز تجزأة العدالة والإنسانية والقانون الدولي، ولا يجوز أن يبقى الاحتلال دولة خارج إطار المحاسبة والمساءلة عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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