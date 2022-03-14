الخارجية اليمنية تدين تدخل أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في الشأن اليمني

العالم - اليمن

واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، القرار يتنافى جملة وتفصيلا عن مهام مجلس وزراء الداخلية العرب واختصاصاته، ويمثل في الوقت نفسه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.

وقال المصدر "إن هذه الخطوة غير المسؤولة تأتي للتأكيد على أن جامعة الدول العربية والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، بما فيها مجلس وزراء الداخلية العرب، أصبح بمثابة مؤسسات تدار وتوجه من قبل دول معروفة تحاول فرض سيطرتها وتوجهها واستغلال الجامعة العربية لفرض أجندتها الخاصة من خلال تمويلها للجامعة العربية وشراء مسؤوليها ، والخروج عن الأهداف والمبادئ الأساسية لميثاق جامعة الدول العربية".

وأكد المصدر أن دولتي العدوان السعودي ـ الإماراتي هي من تقف وراء مثل هذه الخطوة بقصد دق مسمار آخر في نعش الجامعة العربية لإسكات الأصوات الرافضة التدخل في الشأن اليمني والسوري، وكذا ما يخص الدول الرافضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي وبكل قوة وتصميم وخلال سبع سنوات مضت أفشلت مخطط تغيير الخارطة في الوطن العربي من خلال إفشال العدوان على اليمن.

وجدد المصدر المسؤول دعوة دول الأعضاء في جامعة الدول العربية مراجعة مواقفها وعدم الرضوخ لوعود وإغراءات أموال دول العدوان والحفاظ على ما تبقى من التضامن العربي.

وحذر في الوقت نفسه من استمرار سيطرة البعض على القرار العربي من خلال تلك الإغراءات بالدعم المالي ومشاريع الاستثمار المرتبطة بشروط تمس بالسيادة الوطنية التي تروج لها دول معينة لبرامجها وأجنداتها المشبوهة مع الكيان الصهيوني والإدارتين الأمريكية والبريطانية في البيت الأبيض بواشنطن و10 داونينغ ستريت في لندن.