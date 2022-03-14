ملفات ساخنة في دول المغرب العربي

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان هناك دلالات تعبر عن الراهنة العربية لواقع تمزق العالم العربي في ظل انعقاد القمة العربية في الجزائر.

وأضاف ان الملفين الساخنين في القمة هي الملف الفلسطيني والأزمة السورية التي لها اهتمام خاص من قبل الحكومة الجزائرية. مشيرا الى ان الجزائر تعتبر اقصاء سوريا من الجامعة العربية كان خطأ كبيرا.

وقالت مراسلة العالم في موريتانيا فاطمة الزهرا حمود ان هناك ردود أفعال في الشارع الموريتاني غاضبة جدا جراء الجرائم المتكررة بحق الموريتانيين في مالي.

وأضافت ان ما اغضب الموريتانيين هو ان هذه الاعتداءات جائت من الجيش المالي وليس من عصابات مسلحة وجماعات ارهابية.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل عبد اللطيف ان الدول غير النفطية التي تعتمد في اقتصادها على الدول النفطية عادةً ما يتأثر اقتصادها بارتفاع اسعار النفط العالمية وان الحرب الأوكرانية سببت في ارتفاع اسعار النفط ووقف الاستيراد من أوكرانيا لدول الشمال الافريقي وهذا ما سبب أزمة اقتصادية في تلك البلدان.

من جهته قال مدير مركز بوغرطة للاندماج ان الازمة الأوكرانية تلخص في عنوانين، في نقص القمح والطاقة، مشيرا الى ان الجزائر تدخل اليوم في وضع جديد بسبب توفير ما يحتاج المواطن من ما كانت تستورده الجزائر من أوكرانيا. بينما تونس والمغرب ستتأثر بتداعيات هذه الحرب كما تأثر العالم بها نتيجة نقص الطاقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6085858

https://www.alalam.ir/news/6085853