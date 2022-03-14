الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لا نامت أعين المطبّعين..

د. الحساينة يثني على قصف وكر للموساد الاسرائيلي في أربيل

د. الحساينة يثني على قصف وكر للموساد الاسرائيلي في أربيل
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أثنى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة أمس الأحد، على قصف حرس الثورة الاسلامية في ايران لوكر للموساد الاسرائيلي في أربيل.

العالم - فلسطين

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، قال د. الحساينة: ان "الإرادة الوطنية المستقلة تتجلى في أبهى صورها، وهي تردع العدوان، وترد عليه بكل قوة واقتدار"، مضيفًا "لا نامت أعين المطبّعين".

وكانت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" قد اصدرت يوم امس الاحد بيانا، حول استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل.

وأكَّد حرس الثورة الاسلامية في بيانٍ له، أنّه "تمّ قصف المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في أربيل بالصواريخ باستهداف مركز استراتيجي للمؤامرات الصهيونيّة في شمال العراق بالصواريخ، والقصف جاء ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف".

ولفت إلى أنّه "تمّ توجيه صواريخ قويّة ودقيقة للمركز الاستراتيجي للمؤامرات والمخططات الصهيونية العدائية"، مُحذرًا "مرة أخرى الكيان الصهيوني من أنّ تكرار إي إجراء عدواني سيواجه بالرّد الحاسم والقاسي".

وشدّد الحرس للشعب الإيراني، أنّ "أمن واستقرار البلاد هو خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتهديد أمننا".

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي: فلينتظر الاحتلال، الكثير من الردود

نشطاء مواقع التواصل بالعراق يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

الناتو يعلق على قصف مركز للتآمر الصهيوني في أربيل!

الصدر يغرد حول استهداف "مركز المؤامرات الصهيوني" في أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في يوم الجريح.. الأسيرات الجريحات.. أوجاع مضاعفة وجراح بلا دواء!

زيلينسكي لـ"الناتو":إذا لم تُغلقوا سماءنا تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم

لا نامت أعين المطبّعين.. د. الحساينة يثني على قصف وكر للموساد الاسرائيلي في أربيل

نريد الحقيقة كل الحقيقة

بعد قصف مركز اسرائيلي في اربيل.. الكاظمي  يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن.. ما الذي دار بينهما؟

الخارجية اليمنية تدين تدخل أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في الشأن اليمني