د. الحساينة يثني على قصف وكر للموساد الاسرائيلي في أربيل

العالم - فلسطين

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، قال د. الحساينة: ان "الإرادة الوطنية المستقلة تتجلى في أبهى صورها، وهي تردع العدوان، وترد عليه بكل قوة واقتدار"، مضيفًا "لا نامت أعين المطبّعين".

وكانت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" قد اصدرت يوم امس الاحد بيانا، حول استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في اربيل.

وأكَّد حرس الثورة الاسلامية في بيانٍ له، أنّه "تمّ قصف المركز الاستراتيجي للمؤامرات الصهيونية في أربيل بالصواريخ باستهداف مركز استراتيجي للمؤامرات الصهيونيّة في شمال العراق بالصواريخ، والقصف جاء ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف".

ولفت إلى أنّه "تمّ توجيه صواريخ قويّة ودقيقة للمركز الاستراتيجي للمؤامرات والمخططات الصهيونية العدائية"، مُحذرًا "مرة أخرى الكيان الصهيوني من أنّ تكرار إي إجراء عدواني سيواجه بالرّد الحاسم والقاسي".

وشدّد الحرس للشعب الإيراني، أنّ "أمن واستقرار البلاد هو خط أحمر ولن نسمح لأي أحد بتهديد أمننا".