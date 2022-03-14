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كشف تفاصيل مصرع حارس نادي الأهلي المصري

كشف تفاصيل مصرع حارس نادي الأهلي المصري
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا رسميا بخصوص وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، زياد إيهاب.

العالم - مصر

وأعلن النادي الأهلي المصري، أمس الأحد، وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من شرفة منزله في حي عين شمس.

وبحسب بيان من النيابة المصرية، فإن زياد إيهاب ألقى بنفسه من شرفة منزله لمروره بحالة نفسية سيئة لرفض والده زواجه من إحدى الفتيات.

وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة، الشرطة بالتحري حول الواقعة.

وكان زياد إيهاب، هو الحارس الأساسي لفريق ناشئي الأهلي خلال فترات كثيرة من الموسم الماضي، وقدم مستويات مميزة.

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