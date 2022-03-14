وزير نقل لبنان يوصي بعدم سلوك الطرقات الجبيلية دون سلاسل معدنية

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية من بيرةت الزميل علي مولائي، ان المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل أشار إلى أن ‏آليات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل على مختلف الأراضي اللبنانية لفتح الطرقات.

وطالب حمية من الجميع ادارات وأفراد التعاون، وعدم سلوك الطرقات الجبلية من دون سلاسل معدنية حفاظا على سلامتهم وتسهيلا للتنقل.

ومع استمرار الطقس العاصف عناصر الدفاع المدني، تعمل في هذه الأثناء على إنقاذ عدد من المواطنين العالقين على طريق ترشيش زحلة بسبب تراكم الثلوج وتكوُّن طبقات من الجليد.

وفي السياق ذكرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ تأثير المنخفض الجويّ العاصف (اللؤلؤة- GRETTA) المصحوب برياح قطبيّة باردة والمتمركز حاليًّا فوق تركيا، يستمرّ على الحوض الشّرقي للمتوسّط. ينحسر تأثيره ابتداءً من الغد، وذلك مع دخول الكتلة القطبيّة الباردة الّتي ستؤدّي إلى تدنّي ملحوظ بدرجات الحرارة حتّى منتصف الأسبوع، إذ تلامس الثلوج المتفرّقة المرتفعات الّتي تعلو عن 600 متر مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة بمعدّل وسطي 6 درجات"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة المعتادة على السّاحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئويّة.

وأوضحت في نشرتها اليوم ، أنّ الطقس المتوقّع في لبنان يوم د الإثنين، غائم جزئيًّا نهارًا مع انفراجات واسعة خلال النّهار ورياح شماليّة باردة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتوقّع تساقط أمطار محليّة متقطّعة ليلًا، وثلوج على ارتفاع 800 متر وتلامس دون الـ700 متر شمالًا نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة، مع دخول الكتلة الهوائيّة الأكثر برودة، محذّرةً من تكوّن الجليد فجر الثّلثاء على الطّرقات الّتي تعلو عن 600 متر، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ الطّقس المتوقّع الثّلثاء، غائم جزئيًّا إلى غائم مع رياح ناشطة تشتدّ أحيانًا لحدود الـ60 كلم/س، وانخفاض إضافي في درجات الحرارة الّتي تصبح دون معدّلاتها بمتوسّط 8 درجات، مع دخول الكتلة الهوائيّة القطبيّة الأكثر برودة، حيث تتساقط أمطار محليّة متفرّقة وتتساقط حبّات البرد مع انفراجات واسعة.

كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 600 متر وما دون وذلك في المناطق الشّماليّة"، محذّرةً من "تكوّن الجليد ليلًا على الطّرقات الجبليّة اعتبارًا من ارتفاع 500 متر وما فوق، ويستمرّ ظهور الضّباب بشكل كثيف على المرتفعات.