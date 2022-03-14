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ناشط بريطاني يدعو إلى تحرير سفارة البحرين في المملكة المتحدة

ناشط بريطاني يدعو إلى تحرير سفارة البحرين في المملكة المتحدة
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا الناشط البريطاني جون لوبوك إلى “تحرير” السفارة البحرينية في المملكة المتحدة على غرار ما حصل مع أحد المباني التابعة لثري روسي.

العالم- البحرين

وأثنى لوبوك على العملية التي علق خلالها ناشطون لافتة على واجهة البناية في منطقة بلغريفيا وبالقرب من سفارة البحرين تفيد بتحريرها.

وقال لوبوك: نعم، هذا جيد، لكن الديكتاتوريين في البحرين لديهم أيضًا سفارة في بلجرافيا تحتاج إلى التحرير فقط هم والسعوديون ودكتاتورون من الدول الخليجية الآخرون ما زالوا أصدقاء للحكومة البريطانية.

وجاءت العملية احتجاجا على العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا في الوقت الذي تغض فيه الدول الغربية الطرف عن الحرب التي تشنها السعودية على اليمن منذ سبع سنوات، كما انها لم تحرك ساكنا إزار الاحتلال السعودي للبحرين المتواصل منذ 11 عاما.

يذكر أن الناشط لوبوك هو نجل عضو مجلس اللوردات البريطاني الراحل اللورد أفبري الذي عرف طوال حياته بدفاعه عن حقوق الشعب البحراني وبانتقاده للمارسات القمعية لنظام آل خليفة.

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