رومانيا توافق على بقاء العراقيين القادمين من أوكرانيا لـ90 يوماً

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "رئيس دائرة أوروبا وكالةً الوزير المفوض طارق عادل الشاهر، التقى السفير الروماني لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، في مركز الوزارة، برفقة المستشار السياسيّ السيّد میهائيل مونتيانو وبحضور مسؤول الملف السكرتير أول بشار معاذ عزالدين".



وأضاف البيان، أن الشاهر "قدم الشكر لموقف الحكومة الرومانيّة بإستقبال اللاجئين العراقيين من أوكرانيا، وإمكانية بقائهم لمدة (90) لتسوية أوضاعهم وضمان عودتهم إلى العراق، فضلاً عن التواصل والتعاون الجيد لسفارتنا في بوخارست مع وزارتيّ الخارجيَّة والهجرة الرومانيَّة للتنسيق بشأن إجلاء العراقيين اللاجئين من أوكرانيا".



وأكد السفير الروماني وفق البيان، استعداد حكومة بلاده "لمساعدة العراق وكافة الدول الأخرى على إجلاء مواطنيها وإبداء كافة التسهيلات الممكنة بهذا الشأن".

ولفت البيان إلى أن الجانبين "ناقشا سُبُل الإرتقاء بالعلاقات الثنائيَّة وأهميَّة إيجاد آفاق جديدة للتعاون بين العراق ورومانيا وعلى كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين".