الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. البنك المركزي يعلن تسجيل تحويلات المصريين من الخارج رقما جديدا

مصر.. البنك المركزي يعلن تسجيل تحويلات المصريين من الخارج رقما جديدا
الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار.

العالم _ افريقيا

وأشار إلى أن تحويلات المصريين سجلت نحو 31.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4%على أساس سنوى لتسجل نحو 2.64 مليار دولار (مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020).

وكانت بيانات أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019-2020.

وأوضحت البيانات أن التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021، ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.

روابط ذات صلة

تغييرات هامة تطال أحزاب مصرية..هل تؤدي الى تحولات سياسية في البلاد؟

مصر توقف تصدير الزيوت بأنواعها والذرة والفريك لمدة 3 أشهر

مصر تعلن شروط قبول العائدين من أوكرانيا في الجامعات

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقضية 'أجناد مصر'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتلة الوفاء اللبنانية ترفض اعتماد سعر الصرف الجديد

التنسيقي والاتحاد الكردستاني يبحثان تشكيل الحكومة العراقية

لابيد: "إسرائيل" لن تتجاهل العقوبات على روسيا

أكثر من 9 آلاف مواطن مغربي يغادرون أوكرانيا

القضاء اللبناني يجمّد أصول 5 مصارف ويمنع موظفيها من السفر

ناشطون ينظمون وقفة أمام السعودية بلندن احتجاجا على حملة الإعدامات