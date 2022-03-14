مصر.. البنك المركزي يعلن تسجيل تحويلات المصريين من الخارج رقما جديدا

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وأشار إلى أن تحويلات المصريين سجلت نحو 31.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020).

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4%على أساس سنوى لتسجل نحو 2.64 مليار دولار (مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020).

وكانت بيانات أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020-2021 ‏‏‏بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019-2020.

وأوضحت البيانات أن التحويلات خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2021، ارتفعت بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.