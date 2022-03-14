شاهد: آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العالم - أوروبا

وفي سياق السيطرة الميدانية، أعلن الكرملين أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى، في ظل تقدمه المتواصل باتجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية، واشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الأوامر بالامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى، تجنبا لايقاع خسائر بين المدنيين.

وفيما يتقدم دوي الميداني على دوي السياسة، لا تزال الارتال العسكرية الروسية تتقدم فيه باتجاه المدن الأوكرانية وسط قصف متبادل وقتلى ورجحى..

كييف قالت إن قصفا روسيا استهدف مصنع 'أنتونوف' للطائرات، وأصاب مبنى سكنيًا، تسبب بمقتل واصابة عدة أشخاص في حصيلة اولية، وفق ما اعلنته بلدية العاصمة كييف

سلطات دونيتسك في شرق اوكرانيا، الموالية لروسيا، قالت ان القوات الأوكرانية، أطلقت صاروخا من طراز توشكا، وأن الضربة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وفق وزارة الصحة في المنطقة، الأمر الذي نفته كييف. مصدر مسؤول في دونيتسك قال إن الصاروخ سقط قرب صراف آلي، عند موقف للحافلات، وأن الحصيلة كانت لتكون أكبر لولا إسقاط الصاروخ. بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الذي استهدف المنطقة كان يحمل ذخائر عنقودية وأطلق بموافقة القيادة الأوكرانية، وأن الهدف كان قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.