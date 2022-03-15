وزير الخارجية الايراني يتوجه الى موسكو

العالم - ايران

وغادر امیر عبداللهیان، طهران متجها إلى موسکو صباح الیوم الثلاثاء، للتشاور حول القضايا الإقليمية ومفاوضات فيينا.

ویرافق امیر عبداللهیان خلال زيارته الى موسکو، المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعید خطيب زادة" ومساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

وكان خطيب زاده أعلن عن زيارة وزير الخارجية لموسكو في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين.