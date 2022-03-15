اللواء سلامي: سنقطع أيدي أعداء إيران

العالم - ايران

وأكد اللواء سلامي خلال مراسم تسلم البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، أن جهود علماء إيران الإسلامية في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في الفضاء وصناعة منظومات غاطسة ذكية، قطعت أيدي المعتدين وأعداء إيران الإسلامية.

وأوضح اللواء سلامي أن الشباب وتجديد القوة لهما أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وأضاف: إن الأساليب الجديدة في تعاظم قدرة النظام الإسلامي مهمة بالنسبة لنا، حيث اكتملت اليوم هندسة قوة القوات البحرية التابعة لحرس الثورة من خلال تسليمها غاطسات ذكية.

وأقيمت مراسم تسلم البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، معدات دفاعية عائمة وصاروخية وغاطسة اختصاصية، بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.

وفي هذه المراسم، تسلمت الوحدة القتالية للبحرية التابعة لحرس الثورة، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة

تعد الإستدامة والثبات، وزيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة لحرس الثورة.

تحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وتجنب الحرب الإلكترونية وزيادة قوة الانفجار والتدمير مقارنة بالمنظومات السابقة، هي أيضاً من سمات منظومات الصواريخ الجديدة التي سلمت إلى بحرية حرس الثورة.