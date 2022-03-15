إثيوبيا.. حزب آبي أحمد الحاكم يفصل أكثر من 2500 من كبار الأعضاء

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وقال بيان صادر عن الحزب الذي يرأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "أعلن نائب رئيس الحزب، آدم فرح، إنه تم إقصاء 2574 قائدا من الحزب من مسؤولياتهم في المؤتمر التمهيدي لحزب الازدهار".



وأضاف البيان، أن الحزب"أجرى تقييمًا متعمقًا لـ 108258 قائدا، واتخذ إجراءات ضد 10658 منهم".

وأضاف آدم، بحسب البيان، "أن الحزب سيضع خطة تنسيق على جميع المستويات في مناطق أثيوبيا وسيعقد نقاشًا مع عامة الناس لمواجهة التحديات من المستويات الشعبية".

وأضاف نائب الرئيس أن الجهود المبذولة لبناء إثيوبيا والحفاظ على المرونة كانت مثمرة.

انتخب حزب الازدهار الحاكم رئيس الوزراء آبي أحمد رئيسا للحزب خلال المؤتمر الأول للحزب السبت الماضي.

وذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية أن حزب الازدهار انتخب آبي أحمد رئيسا، فيما انتخب وزير الخارجية دمقي مقونن، ورئيس مكتب الحزب، آدم فرح، كنائبين للرئيس.

وكان أبي أحمد قد تعهد بافتتاح المؤتمر الجمعة الماضي "بالعمل مع الأحزاب المتنافسة لضمان إثيوبيا أفضل"، مضيفا، "سنقوم بإحضار قادة وأعضاء آخرين من الأحزاب السياسية المتنافسة إلى المناصب القيادية الحكومية لتعزيز مشاركتهم في الأنشطة العامة للبلاد”.