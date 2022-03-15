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لقاء إيراني قطري يناقش إنشاء مجموعة عمل خاصة بالمرأة

لقاء إيراني قطري يناقش إنشاء مجموعة عمل خاصة بالمرأة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

إلتقت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المراة والأسرة "إنسية خزعلي" بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر "مريم بنت علي بن ناصر المسند" واقترحت خلال اللقاء إنشاء مجموعة عمل خاصة بالمرأة في قطر.

العالم - إيران

وجرى اللقاء على هامش الدورة السادسة والستين لاجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW) ورحبت خلاله الوزيرة القطرية بن ناصر المسند باقتراح خزعلي.

وناقش الجانبان مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة بما فيها تمكين المرأة، وتعزيز دورها في شؤون الأسرة، وتبادلا وجهات النظر بشأن طرق واساليب جديدة لتعليم الأطفال.

والتقت خزعلي أيضا على هامش هذا الاجتماع بوزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص الإيطالية، واستعرضت معها فرص وإمكانيات مساعدة المرأة وتمكينها.

وفيما أشارت إلى المشاكل التي تتعرض لها المرأة عند الكوارث وضرورة مساعدتها في مثل هذه الظروف، أضافت أن المرأة الإيرانية أثبتت جدارتها في الظروف الخاصة وعند وقوع الكوارث.

من جانبها نوهت المسؤولة الأوروبية إلى المشاكل التي تواجهها المرأة في مختلف الظروف بما فيها التغيير المناخي وكذلك تفشي فيروس كورونا، ودعت إلى الاهتمام بأوضاع المرأة في ظل هذه الظروف.

واجتماع لجنة المراة الدولية السادس والستين، انعقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد توقف استمر عامين بسبب انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وسيستمر هذا الاجتماع حتى 25 آذار/مارس الجاري، وحضره كبار المسؤولين المعنيين بمجال المرأة من مختلف دول العالم.

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