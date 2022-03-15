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بارزاني يبحث مع وفد اوروبي مستجدات الوضع السياسي بالعراق

بارزاني يبحث مع وفد اوروبي مستجدات الوضع السياسي بالعراق
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي.

العالم - العراق

وقالت رئاسة منطقة كردستان العراق في بيان انه "جرى خلال اللقاء، التباحث حول الهجوم الصاروخي على أربيل، كذلك تمت مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي، والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب ومسألة المهاجرين".

واضاف ان "وفد الاتحاد الأوروبي قدم إيجازاً عن أنشطته في كردستان، ولا سيما فيما يتعلق بمجال دعم الإصلاحات الحكومية عبر تعزيز وتطوير النظام المصرفي وشؤون قوى الأمن الداخلي وشرطة النشاطات المدنية ومناهضة العنف ومكافحة الجرائم المنظمة وتبييض الأموال ووضع حد للهجرة غير الشرعية".

واشار البيان الى ان "الوفد الأوروبي ثمّن التعاون والتنسيق المستمر والقوي لحكومة كردستان مع السفارة والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق".

واوضح ان "رئيس الحكومة وجّه شكره للاتحاد الأوروبي على تعاونه ودعمه المتواصل، كما تطرق إلى الإصلاحات التي شرعت بها حكومة كردستان والتي تهدف لتنويع الاقتصاد ورقمنة الخدمات واستثمار التكنولوجيا في تعزيز الشفافية ومنع هدر المال العام".

وبين ان "رئيس الحكومة اشار إلى عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط والغاز في كردستان، مؤكداً على "الحقوق الدستورية لكردستان وحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور".

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