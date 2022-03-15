أميرعبداللهيان يجري من موسكو محادثات هاتفيا مع نظيره الصيني

العالم - إيران

وأعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، محمد كشاورززاده، عن محادثة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والصين، حسين أميرعبداللهيان ووانغ يي، وكتب في تغريدة: إن أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران ووانغ يي وزير خارجية الصين تشاورا هاتفيا قبل دقائق حول القضايا المتعلقة بمحادثات فيينا.

وذكر السفير الإيراني: إن هذه المحادثة الهاتفية، التي تم الترتيب لها قبل أيام قليلة، أجريت من موسكو بسبب تزامنها مع زيارة وزير خارجيتنا لروسيا.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهان إلى موسكو اليوم الثلاثاء على رأس وفد للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي إن روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وأضاف "نأمل في أن يكف الجانب الأميركي عن أطماعه في الدقائق الأخيرة من التوصل إلى اتفاق."

وأضاف أميرعبداللهيان أنه أجرى مباحثات حول محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران، وقال إن "روسيا لن تكون عقبة أمام التوصل إلى اتفاق ولن تكون هناك صلة بين التطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا".

وأضاف "إذا توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن بعض القضايا المتبقية، وهي الخطوط الحمراء الرئيسية لجمهورية إيران الإسلامية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا، فإنه على أساس المحادثات التي أجريناها اليوم مع السيد لافروف.. فإن روسيا ستواصل القيام بدورها الإيجابي والبناء للغاية كما عهدناه منذ بداية المباحثات حتى نهاية المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم مع إيران، وستدعم وصول إيران إلى مثل هذا الاتفاق."

وبشأن محادثات فيينا قال: "نأمل أن يكف الجانب الأميركي أطماعه في الدقائق الأخيرة للتوصل إلى اتفاق وأن نتمكن من إعلان اتفاق جيد ودائم في القريب العاجل بدعم من جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر فيينا".