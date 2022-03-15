الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس: 'الحزب الدستوري الحر' يهاجم الرئيس سعيد والحكومة المؤقتة

تونس: 'الحزب الدستوري الحر' يهاجم الرئيس سعيد والحكومة المؤقتة
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

شبّه الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي قيس سعيد بـ "الحاكم بأمره"، لافتا إلى ما قال إنه "شبح المجاعة" الذي يهدد البلاد.

العالم - تونس

وحسب بيان أصدره الحزب، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد عجز سلطة تصريف الأعمال عن توفير التعبئة المالية الموجودة في ميزانية الدولة لسنة 2022 رغم قرب الربع الأول من العام على الانتهاء.

واستهجن البيان "سياسة الحاكم بأمره القائمة على ارتهان الشعب التونسي، وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز تنظيم الإخوان".

واستنكر البيان ما قال إنه "تجاهل السلطة لحجم المخاطر المنجرة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية"، منددا بـ"بعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب بأن تلك الموارد المبرمجة والتي لم يتم تحصيل أي جزء منها إلى حد الآن لن تكون كافية مستقبلا لضمان التوازنات المالية ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية".

كما طالب البيان "أصحاب القرار بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم".

يشار إلى أن تونس تعيش أزمة اقتصادية وسياسية، تفاقمت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عددا من الإجراءات الإستثنائية على رأسها تجميد البرلمان، وإقالة حكومة هشام المشيشي.

روابط ذات صلة

تونس.. السجن مدى الحياة لقتلة الرائد مجدي الحجلاوي

وزير الدفاع التونسي يبحث التعاون العسكري مع إيطاليا

تونس.. الحزب الدستوري الحر ينفذ "مسيرة غضب" ضد الرئيس سعيد

"النهضة" التونسية توضح ماهية الاتهامات في قضية "اللوبيينغ"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: وزير الخارجية التركي يتوجه إلى روسيا وأوكرانيا لإجراء محادثات

'رايتس ووتش' تدين إعدام السعودية 81 شخصا إثر محاكمات جائرة

بالفيديو... فلسطينيون فرّوا من الحروب على غزة للدراسة في أوكرانيا ليفرّوا مجدداً

الغاز يشعل فتيل الاحتجاجات في عدن

قوات الاحتلال تعتقل 9 شبان من القدس المحتلة

فتح الانتفاضة تشيد باستهداف قواعد الصهاينة في إربيل