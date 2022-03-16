ابن سلمان يعتقل الداعية عبدالعزيز الريس رغم فتواه بعدم جواز انتقاده

العالم- السعودية

وقال حساب "سماحة الشيخ" في تدوينة: "تأكد لنا أن عبدالعزيز الريس اعتقل بالفعل وليس مجرد منع عن الظهور".

وأضاف متسائلا: "هل فائده التطبيل؟!".

وكان الداعية السلفي السعودي البارز عبدالعزيز الريس قد أثار جدلا واسعا في أغسطس/آب 2018 بعد ان حذر من أي نصيحة قد تدفع الناس للخروج على الحاكم.

يشار إلى أن عبد العزيز الريس هو أشهر سلفيي "الجامية" في السعودية، وسبق لأعضاء في هيئة كبار العلماء التحذير منه.

وسبق أن كشف حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة شؤون المعتقلين السياسيين في سجون السعودية عن مفاجأة عن الداعية السعودي عبدالعزيز الريس.

ووفق "معتقلي الرأي" فقد تأكد من منع عبدالعزيز الريس من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية على خلفية مقطع قديم يعود لعام 2017 انتشر حديثاً وكان ينتقد فيه هيئة الترفيه.