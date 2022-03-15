فلسطينيون فرّوا من الحروب على غزة للدراسة في أوكرانيا ليفرّوا مجدداً

العالم - خاص بالعالم

فمرة أخرى لاحقتهم الأوضاع الأمنية المضطربة التي تحول دون اتمام دراستهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم التي قصدوها في بلاد الإغتراب، بعد أن دمرها كيان الإحتلال الإسرائيلي في وطنهم وعلى أرضهم واضعا في طريقهم الشوك والعقبات.

وسمر عيطة التي شهدت ثلاثة حروب في قطاع غزة قبل أن تنتقل إلى أوكرانيا قبل أربع سنوات لدراسة هندسة الكمبيوتر واحدة من هؤلاء الطلاب الفلسطينيين.



وفقدت عيطة في العام2014 عددا من أقاربها عندما قصفت "إسرائيل"الحي الذي تعيش فيه خلال حرب شنها كيان الإحتلال على القطاع واستمرت50 يوما.

ومن رحلة سمر الخطيرة خلال هروبها من مدينة خاركيف بأوكرانيا والتي استمرت لساعات وأيام مضاعفة يروي طالب الطب ربيع أبو ربيع من مخيم النصيرات رحلة هروبه التي استغرقت 11 يوما.



وفيما تم الحديث عن إجلاء حوالي 200 طالب آخرين قادمين من غزة لكن كثيرين منهم فضلوا البقاء في دول أوروبية أخرى علهم يجدون أملا جديدا لإكمال دراستهم.

هذا وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وقال أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية ستساعد من فروا من أوكرانيا على الدراسة في جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة.



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