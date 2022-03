اوقفوا الحرب والحصار في اليمن

العالم - نبض السوشيال

يوم الاثنين الماضي، قال السيد الحوثي قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، خلال لقائه وفدا من قبائل الزاهر بمحافظة البيضاء، أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار الحصار، مضيفا "إن العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة"، لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.

وأشار إلى أن العدو يتعمد ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار منذ بداية العدوان وإلى اليوم.

من جهة اخرى، حظي تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية كسر الحصار الأولى العسكرية في العمق السعودي بتاييد شعبي وحزبي وقبلي في الاوساط اليمنية، وذلك مع إعلان صنعاء ما أطلقت عليها بمعركة كسر الحصار في العمق السعودي، وتدشين ذلك بعملية نوعية استهدفت خلالها منشآت آرامكو النفطية في عدة مدن سعودية بطائرات مسيرَّة، وتوعدها أيضاً بالمزيد من العمليات رداً على استمرار تحالف العدوان في فرض حصاره على اليمنيين ومنعه وصول المشتقات النفطية.

قال الخبیر العسکری الیمنیي رشاد الوتيري: "نجاح العملية العسكرية يوصل رسالة، بان القوات المسلحة وصلت الى مرحلة عسكرية ونوعية متطورة وبات باستطاعتها ضرب كل الاهداف العسكرية والاقتصادية، الحساسة منها المنابع النفطية والمنشآت النفطية للعدو الذي بات عاجزا عن صد هذه العمليات".

عملية كسر الحصار التي جاءت بعد أيام قليلة، من تظاهرات شعبية شهدتها المدن اليمنية دعت إلى خطوات عسكرية من شأنها ردع العدوان ورفع الحصار، قوبلت كذلك بمباركة واسعة من قبل المؤسسات الرسمية والمكونات الحزبية والقبلية، التي أبدت دعمها الكامل للقوات المسلحة وعملياتها ضد تحالف العدوان ومواجهة تصعيده العسكري وتشديد حصاره، داعية إيّاها إلى تكثيف هجماتها العسكرية.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت تويتر ضمن وسم (#ارفعوا_الحصار_عن_اليمن) حيث نطالع اولا تغريدة حساب الناشط اليمني (محمد محمد عبدالله خليل ابو عبدالرحمن) الذي غرد متسائلا: هل تعلم أن الازمة في #اليمن الآن هي أكبر أزمة إنسانية في العالم. الكثير من المعاناة. نحن بحاجة إلى دعمكم لوقف حرب التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية وإنهاء الحصار.

Did you know #Yemen is now world’s biggest humanitarian crisis. So much suffering. We need your support to stop the US-UK-UAE-Saudi-led coalition war and end the siege

غرد حساب الناشط اليمني (صالح علي شاس بديل) قائلا انه يبدوا ان المجتمع الدولي ومنظماتهم الحقوقية يريدوان استمرار حصار الشعب اليمني وعـزلـه عن العالم ليستثمروا معاناته ويقتاتون رخصاً منها فهم من يبيعون الاسلحة للعدوان ويقبضون مليارات الدولارات مقابل التستر على جرائمه الوحشية.

نشر حساب الناشط اليمني (محمد يامي - ???????????????????????????????? ????????????????) صورة قائد فيلق #القدس بحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل #قاآني وغرد قائلا: إيران .. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اسماعيل #قاآني : النظام الصهيوني المجرم الذي كان ينادي من #النيل إلى #الفرات، أصبح الآن مهاناً للغاية لدرجة أنه ينام في خوف ويرتجف في الليل قلقاً من أن يستيقظ ويفقد جزءًا من الأراضي المحتلة.

حساب الناشط اليمني (صالح علي شاس بديل) غرد قائلا ان إستمرار الحصار الجائر على ابناء شعبنا اليمني يعد اعتداء على الكرامة الانسانية وعلى القوانين والمواثيق الدولية ومخالفاً لقوانين واعـراف الحروب المتعارف عليها

وفي تغريدة ثانية له قالحساب (صالح علي شاس بديل) ان اكثر من 30 مليون إنسان يمني يتجرعون ويلات الحرب والحصار المفروض عليهم منذ سبع سنوات دون ان يتحرك العالم المنافق وينطق بكلمة لا لحصار وقتل الشعب اليمني.

غرد حساب (المهندس اليمني ياسر جلال محسن منصور - Eng\Yasser Jalal Mohsen Mansor) قائلا: في كل الظروف التي يمر بها الشعب اليمني ، يستحيل على أي شعب في العالم أن يعيش في نفس الظروف. مع ذلك ، لا نحتاج إلى قمحكم منتهي الصلاحية وغير مناسب للاستخدام البشري.

In all the conditions that the Yemeni people are going through, it is impossible for any people in the world to live in the same conditions. Tho We do not need your expired wheat that is not suitable for human use. #EndTheSiegeOnYemen #Yemen #SaudiArabia #UAE

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (شموخي يماني) الذي قال فيها ان الغرب والامم المتحدة يتهمون روسيا باستخدام قنابل محرمة في اوكرانيا وهم يرسلون القنابل المحرمة والانشطاريةوالعنقودية للنظام السعودي والاماراتي لقتل اطفال اليمن للعام الثامن #ارفعوا_الحصار_عن_اليمن