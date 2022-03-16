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بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا للناتو لا يعني أننا تنازلنا أمام روسيا

بلينكن: عدم انضمام أوكرانيا للناتو لا يعني أننا تنازلنا أمام روسيا
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن عدم انضمام أوكرانيا للناتو لا يجب اعتباره تنازلا أمام روسيا.

العالم-الامريكيتان

وقال بلينكن في حديث لـ"سي إن إن"، يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن هذا تنازل. وبرأيي هذا انعكاس للحالة الواقعية للأوضاع التي تتمثل في أن أوكرانيا قبل العدوان الروسي لم تعتزم الانضمام للناتو في اليوم التالي".

وجاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي قال مؤخرا إنه يجب الاعتراف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الحصول على العضوية في الناتو في المستقبل المنظور.

وكان زيلينسكي قد انتقد الناتو "لعدم تقديمه الدعم الكافي" لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية.

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