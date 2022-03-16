مباحثات سورية ايرانية لتعزيز التعاون في مجالي المشاريع المائية والصناعة

العالم-سوريا

واتفق الجانبان على إقامة محطة تنقية مياه آبار ومعالجة مياه الصرف الصحي في ريف دمشق وذلك بعد تدقيق الدراسة الفنية والمالية للمشروعين.

وأكد الوزير رعد خلال اللقاء ضرورة توسيع التعاون بما يسهم بتعزيز العلاقات بين البلدين مشيراً إلى جهود الحكومة الإيرانية التي أفضت إلى تنفيذ محطات تحلية مياه آبار الحسكة الأربع وتأمين مياه الشرب لسكان المدينة بعد أن قامت قوات الاحتلال التركي بقطع مصادر المياه المغذية لها من آبار علوك.

بدوره نوه المهندس إثباتي بالتعاون المثمر والبناء الذي يساهم بسرعة تنفيذ المشاريع وبدفع العلاقات بين البلدين إلى مزيد من التطور والازدهار.

وكان وزير الصناعة زياد صبحي صباغ بحث مع المهندس إثباتي أمس تعزيز علاقات التعاون الصناعي والاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين البلدين والإسراع بتنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقاً.

وأكد وزير الصناعة اهمية التعاون المكثف مع الجانب الإيراني وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر فيه العالم مشيراً إلى أهمية المشاريع الصناعية التي يتم التباحث فيها وسبل تنفيذها ضمن جدول زمني يتضمن الأولويات التي تحقق مصلحة البلدين.

المهندس إثباتي أشار إلى أن الهدف من الزيارة توسيع أطر التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكداً أن الزيارة تحمل رسالة مفادها الوقوف إلى جانب وزارة الصناعة السورية التي يقع على عاتقها مهمة كبيرة في إعادة المصانع للإنتاج وتحريك سوق العمل.

المصدر: سانا