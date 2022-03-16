الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. الذكرى الـ34 للهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة

الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

تحل في الـ16 من آذار/مارس الذكرى الـ34 للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة العراقية التي استهدفها نظام الطاغية صدام حسين عام 1988.

روابط ذات صلة

البرلمان العراقي ينظم وقفة حداد استذكارا لمجزرة حلبجة (صور)

في ذكرى مجزرة حلبجة.. الزاملي يدعو الى تدويل جرائم نظام البعث

العراق.. قنابل غير متفجرة في حلبجة يعتقد أنها كيمياوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشييع جثمان المرجع الديني آية الله علوي جرجاني + صور

فيديوغرافيك.. الذكرى الـ34 للهجوم الكيميائي على مدينة حلبجة

الولايات المتحدة المستفيد الوحيد من أزمة أوكرانيا + فيديو

الاتحاد الأوروبي يفرض تغيير المناهج الدراسية في الضفة الغربية 

عبداللهیان: سنصل الى اتفاق جيد في فيينا اذا تصرف الجانب الاميركي بواقعية

شاهد.. اميركا لم تعد قادرة بحماية أمن 'اسرائيل'