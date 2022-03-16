الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الأربعاء بأن بلاده تحث الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين.

العالم - اسياوالباسفيك

وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية من أن بكين، في حالة فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال الدبلوماسي إن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وأشار تشاو ليجيان إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال، مضيفا قوله إن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

روابط ذات صلة

صحيفة أمريكية: تنسيق سعودي ــ صيني لبيع النفط بـ«اليوان»

صحيفة اميركية: السعودية تدعو الرئيس الصيني لزيارة المملكة 

بكين: أي محاولات للضغط على الصين ستفشل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبير "إسرائيلي": تُركنا وحدنا بحرب عديمة الحدود مع طهران

جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

صالح يبحث مع السفير البلجيكي التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي

لافروف: روسيا مستعدة للبحث عن أي حلول لضمان أمنها وأوكرانيا وأوروبا عدا تمدد الناتو

تشييع جثمان المرجع الديني آية الله علوي جرجاني + صور