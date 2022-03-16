بكين:  الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

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وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية من أن بكين، في حالة فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال الدبلوماسي إن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وأشار تشاو ليجيان إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال، مضيفا قوله إن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.