الموصل.. المعارضة البحرينية تقيم تأبينا لشهداء مجزرة القطيف

العالم - خاص بالعالم

وفي حفل التأبين لمجزرة شعبان الكبرى في القطيف السعودية تم الـتأكيد في المهرجان الخطابي في كلمة لمعارضي ائتلاف شباب 14 فبراير وشيوخ العشائر في الموصل العراقية على وجوب الدفاع عن المسلمين في بورما والسعودية واينما ما وجد الظلم يجب ان يتم الوقوف بمواجهة الظلم، واليوم المسلم لاحدود له والدفاع عن المسلمين والوقوف بحق الباطال لا حدود له.

وأكد المجتمعون :"واذا سكتنا عن الباطال فحتما فسوف يلحقنا الباطل الى عقر دارنا وحدث ما حدث ودخلت قوات باتفاق مع السعودية وباقي الدول والامارات الى البحرين على ثلة مجاهدة وحاصروهم وبدؤا يقتلون رجلا بعد آخرلا ومجاهدا بعد مجاهد حتى وصل هذا لاالقنال الى النساء العزل وهؤلاء جميعهم عزل لا يمتلكون سلاحا يستطيعون ان يقفوا بوجه تلك القوات التي جاءت من السعودية وكذلك من الامارات لقمع هذه الانتفاضة حتى أن وصل بهم بان يقتلوا هذا الشاب المجاهد الشهيد أحمد فرحان الذي ضربوا حتى أخرجوا دماغه من قعر جمجمته .

واضافوا أن افعال هؤلاء تذكرنا بأفعال الذين قتلوا المسلمين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والطريقة البشعة عندما جاء الوحشي بكبد الحمزة عليه السلام.

وشددوا في كلمتهم:"هؤلاء الحكام هم أولاد هؤلاء الكفرة الذين وقفوا بوجه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبالتالي علينا كمسلمين ان نقول الحق.

وكان قد أعلن ائتلاف شباب 14 فبراير عن تنظيم مهرجان خطابي في «مدينة الموصل» العراقية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لدخول القوات العسكرية «السعودية – الإماراتية»، لقمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين منتصف مارس/ آذار 2011.

وأشار الائتلاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الأنشطة ستتضمن تأبينا لشهداء مجزرة شعبان الكبرى من القطيف، شرق شبه الجزيرة العربية، والتي ارتكبها النظام السعودي بإعدام 81 معتقلا سياسيا، من بينهم 41 معتقلا من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في المحافظة.

وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد أحيا الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير/ شباط 2011، في عدد من المدن والمحافظات العراقية، وأبرزها «العاصمة بغداد ومدينة النجف الأشرف»، في حين أنها المرة الأولى التي تقام فعالية بحرينية بهذا المستوى في «مدينة الموصل»،

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