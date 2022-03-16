رئيسي يؤكد أهمية ممر "شمال-جنوب" مع الرئيسان التركماني القديم والجديد

العالم - إيران

وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الجمهورية السابق ورئيس المجلس الوطني الحالي بتركمنستان سردار بردي محمد أوف، هنأ رئيسي بإقامة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد وكذلك لمناسبة أيام عيد النوروز التي ستحل بعد أيام، مؤكدا على تطوير العلاقات مع دول آسيا الوسطى خاصة تركمنستان.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية إلى تطوير العلاقات بين طهران وعشق آباد في فترة رئاسة قربانقلي بردي محمد أوف، وقال: إن إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية دوما على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والطاقة، وإن دوركم في الوصول إلى هذه الأهداف جدير بالتقدير.

وأشار إلى زيارته التي قام بها إلى تركمنستان قبل فترة ولقائه قربانقلي بردي محمد أوف حينما كان رئيسا للجمهورية، وأضاف: يمكنكم الاعتماد دوما على الصداقة طويلة الأمد والودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد رئيسي على تفعيل ممر العبور الترانزيتي بين الشمال والجنوب، وقال: إن الشعبين الإيراني والتركماني تربطهما صلة القرابة فضلا عن الجيرة.

وأعرب عن أمله بالمزيد من التعاون وتفعيل الطاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل رئاسة الرئيس الجديد سردار بردي محمد أوف.

من جانبه وجّه رئيس المجلس الوطني التركمنستاني قربانقلي بردي محمد أوف الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإجراءات التي أوعز بها لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما شكر الرئيس التركمنستاني الجديد سردار بردي محمد أوف رئيس الجمهورية الإسلامية لبرقية التهنئة التي وجهها إليه بعد انتخابه رئيسا في بلاده وأكد ضرورة تطوير التعاون الشامل بين البلدين، معلنا الاستعداد الكامل لتطوير العلاقات بين طهران وعشق آباد في جميع الأصعدة الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية والدولية.