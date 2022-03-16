أوبك: أسعار النفط الجزائري ارتفعت 12.5 دولار خلال شهر واحد

العالم- الجزائر

وكشف تقرير "أوبك" أن "المتوسط الشهري لسعر الخام الجزائري إنتل من 88.21 دولار للبرميل في شهر يناير الماضي، إلى 100.71 دولار في فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 14.2%"، حيث احتل "صحارى بلاند" المركز الثاني في قائمة أغلى أنواع الخامات المكونة لسلة "أوبك" في فبراير، بعد الخام الأنغولي "جيراسول" 100.78 دولار للبرميل"، بحسب صحيفة "النهار".

وأشارت "النهار" إلى أنه "يتم تحديد سعر الخام الجزائري وفقا لأسعار البرنت الخام المرجعي لبحر الشمال المتداول في سوق لندن، بعلاوة إضافية بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية التي تفضلها مصانع التكرير".

ونقلت "النهار" عن تقرير المنظمة أن "متوسط سعر سلة أوبك قد ارتفع بـ8.81 دولار في فبراير مقارنة بشهر يناير، وأن إنتاج الجزائر بلغ في فبراير 978 الف برميل في اليوم".