استضافة وزير داخلية كردستان في البرلمان لبحث 'مقرات الموساد'!

العالم - العراق

وقال الزاملي لـ"السومرية نيوز": إنه "جمعنا في لجنة تقصي الحقائق بعض البيانات وزرنا الموقع الذي تم استهدافه مؤخراً بالصواريخ، حيث ألتقينا بوزير داخلية منطقة كردستان العراق وستتم استضافته داخل البرلمان للاطلاع على مجريات الحادث".



وأضاف، أنه "سنطالب وزير داخلية المنطقة بجلب تقرير مفصل عن الحادث وستكون هناك جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع وبالتالي الخروج بتقرير عنه"، متابعا أن "انتهاك سيادة العراق غير مسموح واذا كانت هناك معلومات تؤكد وجود اسرائيليين فتتم من خلال تبادل المعلومات بين ايران والعراق"، على حد تعبيره.



وتابع، "لدينا بيانات ومواثيق وعهود مع ايران وبقية الدول، كذلك هنالك تحالف رباعي يضم العراق وسوريا وروسيا وايران الذي هدفه تبادل المعلومات، ولهذا فأن اي عمل اجرائي لا يتم إلا عن طريق هذا التحالف ومن خلال تبادل المعلومات".



واعتبر، أن "استهداف اربيل كان خرقا غير مقبولا لكننا نبحث عن الاسباب والمسوقات" بحسب وصفه، مردفاً "إذا كان هناك حقيقة لوجود قواعد اسرائيلية في اربيل فاننا سنخرج بحصيلة من خلال لقائنا مع بعض الشخصيات وأبرزها وزير داخلية كردستان"، على حد تعبيره.



وأكمل الزاملي عن موقف العراق في حال ثبت وجود مقرات اسرائيلية في أربيل بالقول: "طالبنا وزير داخلية كردستان بان يجلب تقرير خاص باعتباره المسؤول عن الامن هناك، كذلك سيتم استضافة سفير ايران في العراق واجراء اطلاع ميداني أكثر".

وختم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، "ننتظر بعض التقارير لنخرج بحصيلة حقيقية فنحن مسؤولين أمام الشعب ولن تكون هناك مهادنة او مجاملة في كشف الحقائق".