قائد الثورة یقیم مجلس تأبين للمرجع الراحل علوي جرجاني

العالم - إيران

وأفاد بيان صادر عن مكتب آية الله علوي جُرجاني اليوم الأربعاء أن: مراسم تأبين المرجع الجليل آية الله العظمى علوي جُرجاني ستقام يوم الخميس (غدا) من قبل قائد الثورة الإسلامية (مد ظله العالي) بعد إقامة فريضتي صلاتي المغرب والعشاء في مسجد "الإمام الحسن العسكري (ع)" في مدينة قم.

وأضاف البيان: كما ستقام مراسم التشييع والدفن لهذا العالم الرباني يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا بدءا من مسجد "الإمام الحسن العسكري (ع)" نحو مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)".

وكان المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جُرجاني قد وافته المنية عصر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى "الشهيد بهشتي" بمدينة قم المقدسة بعد فترة معاناة من المرض.