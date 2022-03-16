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تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 دولة

تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 دولة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت "لجنة تطوير النانو تكنولوجيا -915" في إيران، أنها تقوم بتصدير منتجاتها في شتى المجالات، إلى 49 دولة على صعيد القارات الخمس.

العالم - إيران

وتفيد التقارير الإحصائية ذات الصلة، أن قطاع صناعة النانو في إيران حقق نموا ملفتا خلال السنوات الأخيرة؛ ليسجل بادرة جديدة على صعيد الازدهار العلمي في البلاد.

وبذلك، فقد صنّفت إيران الإسلامية اليوم، بالمركز الرابع عالميا في مجال النانو تكنولوجيا.

علما أن منتجات قطاع النانو تكنولوجيا الإيراني تتنوع في 15 مجالا مختلفا؛ وقد حازت على أسواق واسعة في الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما تجدر الإشارة إلى تأسيس مراكز إعادة تصدير دائمة لهذه المنتجات العلمية الوطنية في دول: الصين والهند وأندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق.

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