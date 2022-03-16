اتفاق بين مصر والكيان الإسرائيلي على إنشاء خط جوي

العالم- الاحتلال

وجاء هذا الإعلان بعد أن توصل الكيان الاسرائيلي ومصر إلى تفاهمات بهذا الشأن في الأسبوعين الأخيرين.

وقال البيان: "إن الخط الجديد يأتي بعد التوصل إلى اتفاق مع مصر بتوسيع نطاق الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وإسرائيل".

ونقل موقع هآرتس اليوم: أنه "تم التوصل للاتفاق على أثر جهود قام بها جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهات رسمية في الحكومة المصرية، بهدف بلورة ترتيبات أمنية تمكن تفعيل الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ".

ووفقا لبيان ديوان نفتالي بينت فقد اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية الاتفاق مع مصر بشأن هذه الرحلات من وإلى شرم الشيخ "خطوة إضافية في تسخين اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. وتوسيع التعاون بين الطرفين ليطاول مجالات كثيرة"، حسب تعبيره.

ورغم مرور أكثر من 43 عاما على "اتفاق السلام" بين الكيان الاسرائيلي ومصر، إلا ان الشعب المصري يرفض التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، ويقول مسؤولون صهاينة بأن الاتفاق لم يصل الى تطبيع العلاقات مع مصر، كذلك الامر في الاردن، وبالتالي يعولون على التطبيع مع الامارات والبحرين الذي أثار غضبا في الشارعين الفلسطيني والاسلامي واعتبر طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتفريطا بمقدسات المسلمين في فلسطين المحتلة.