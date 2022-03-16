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مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية

مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة اليوم الاربعاء مع مستشار وزير الدفاع رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني مصطفى إثباتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي النفط والثروات المعدنية.

العالم - سوريا

واستعرض الجانبان المواضيع المدرجة في الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الطرفين وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها والإسراع بها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها ولا سيما انها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات من خلال المقايضة مع الفوسفات أو مع المقطرات النفطية.

ولفت الوزير طعمة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط الموجودة في وزارة النفط والثروة المعدنية في البلاد بدلاً من إرسالها إلى إيران لتنفيذ ذلك.

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