حزب الله ينعى المرجع الديني آية الله الجرجاني: كان داعمًا للمقاومة اللبنانية ولنهجها الولائي

العالم - لبنان
واضاف البيان أنه قد فُجِعَ العالم الإسلامي والحوزات الدينية بوفاة المرجع الديني آية الله محمد علي العلوي الجرجاني الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين والحوزات من خلال الدروس والتوجيهات والتعاليم التي استفاد منها العلماء والفضلاء وأهل العلم عموماً ومن خلال مواقفه الواضحة في حماية ودعم أتباع الإسلام المحمدي الأصيل.
وتابع لقد كان للراحل الكبير لقاءات كريمة وفي مناسبات عديدة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة الإسلامية في لبنان ولنهجها الولائي والجهادي.
وقال البيان إنَّ حزب الله ينعى هذا العالم الجليل ويقدم أسمى آيات العزاء بفقدانه وانتقاله الى الملكوت الأعلى لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) وللمراجع العظام (دام ظلهم) ولسماحة المرجع القائد المفدى الإمام الخامنئي (دام ظله) ولعائلته الشريفة وطلابه ومريديه وسائر الحوزات العلمية وبالأخص في قم المقدسة.
وختم تغمده الله بواسع رحمته وحشره مع أجداده الطاهرين في جوار رسول الله (ص) وأهل بيته الأطهار(ع).
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