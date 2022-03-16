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حزب الله ينعى المرجع الديني آية الله الجرجاني: كان داعمًا للمقاومة اللبنانية ولنهجها الولائي

حزب الله ينعى المرجع الديني آية الله الجرجاني: كان داعمًا للمقاومة اللبنانية ولنهجها الولائي
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، مساء اليوم الاربعاء بيانًا نعت فيه المرجع الديني والعالم الربّاني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني (رضوان الله عليه)، مؤكدة أنه "إذا مات العالم ثَلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة.

العالم - لبنان
واضاف البيان أنه قد فُجِعَ العالم الإسلامي والحوزات الدينية بوفاة المرجع الديني آية الله محمد علي ‏العلوي الجرجاني الذي أفنى عمره الشريف في خدمة الدين ‏والحوزات من خلال الدروس والتوجيهات والتعاليم التي استفاد منها العلماء والفضلاء وأهل العلم ‏عموماً ومن خلال مواقفه الواضحة في حماية ودعم أتباع الإسلام المحمدي الأصيل.‏
وتابع لقد كان للراحل الكبير لقاءات كريمة وفي مناسبات عديدة مع قيادات وكوادر في حزب الله حيث كان ‏يعبر عن تأييده الدائم للمقاومة الإسلامية في لبنان ولنهجها الولائي والجهادي.‏
وقال البيان إنَّ حزب الله ينعى هذا العالم الجليل ويقدم أسمى آيات العزاء بفقدانه وانتقاله الى الملكوت الأعلى ‏لمولانا صاحب العصر والزمان (عج) وللمراجع العظام (دام ظلهم) ولسماحة المرجع القائد المفدى ‏الإمام الخامنئي (دام ظله) ولعائلته الشريفة وطلابه ومريديه وسائر الحوزات العلمية وبالأخص في قم ‏المقدسة.‏
وختم تغمده الله بواسع رحمته وحشره مع أجداده الطاهرين في جوار رسول الله (ص) وأهل بيته ‏الأطهار(ع).‏
العالم_لبنان

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