ذكرى الاحتلال السعودي - الاماراتي للبحرين ومجزرة حلبجة

العالم - بانوراما

وقد شاركت هذه القوات الى جانب نظام المنامة في ارتكاب مجازر بحق الشعب البحريني راح ضحيتها عشرات الالاف بين شهيد وجريح ومعتقل ومطارد وفار خارج البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. الذكرى السنوية الـ34 لمجزرة النظام الصدامي في مدينة حلبجة بعد ان قصفها بالاسلحة الكيميائية، ما ادى لاستشهاد اكثر من خمسة الاف وخمسمائة مدني واصابة نحو عشرة الاف اخرين.

واستذكر أهالي حلبجة المجزرة. وطالبوا بمحاسبة كل الشركات العالمية التي ساعدت في تزويد النظام البائد في العراق بالاسلحة الكيمياوية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.