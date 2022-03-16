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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

ذكرى الاحتلال السعودي - الاماراتي للبحرين ومجزرة حلبجة

ذكرى الاحتلال السعودي - الاماراتي للبحرين ومجزرة حلبجة
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" لهذه الليلة في ملفه الاول..إحياء المعارضة البحرينية الذكرى السنوية الـ11 لدخول قوات الاحتلال السعودي – الإماراتي للبحرين مؤكدة أحقية الشعب باسترداد سيادة بلده وأرضه واستقلاله.

العالم - بانوراما

وقد شاركت هذه القوات الى جانب نظام المنامة في ارتكاب مجازر بحق الشعب البحريني راح ضحيتها عشرات الالاف بين شهيد وجريح ومعتقل ومطارد وفار خارج البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. الذكرى السنوية الـ34 لمجزرة النظام الصدامي في مدينة حلبجة بعد ان قصفها بالاسلحة الكيميائية، ما ادى لاستشهاد اكثر من خمسة الاف وخمسمائة مدني واصابة نحو عشرة الاف اخرين.

واستذكر أهالي حلبجة المجزرة. وطالبوا بمحاسبة كل الشركات العالمية التي ساعدت في تزويد النظام البائد في العراق بالاسلحة الكيمياوية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. ذكرى الاحتلال السعودي - الاماراتي للبحرين ومجزرة حلبجة

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