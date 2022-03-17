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ممثل الولي الفقيه بشؤون الحج والزيارة يلتقي مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي

ممثل الولي الفقيه بشؤون الحج والزيارة يلتقي مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

التقى ممثل الولي الفقيه في شؤون والحج والزيارة، مساء الاربعاء، مع السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي.

العالم-العراق

واستقبل السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، مساء الاربعاء، السيد عبدالفتاح نواب ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران على المستوى السياسي والإجتماعي والديني.

وأكد السيد الحكيم خلال اللقاء أهمية شعيرة الحج في الإسلام وما لها من خصوصية كبيرة وتتويج لكل حركة الإنسان في رحاب الباري عز وجل، وكذلك أهمية تسهيل مهمة زائري العتبات المقدسة بين البلدين، قائلا: إن الله تعالى حبى العراق وإيران بعتبات مقدسة جعلها مقصدا لقلوب الملايين في العالم.

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