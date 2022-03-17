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بالفيديو.. غرق سفينة إماراتية محملة بشحنة كبيرة من السيارات

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية اليوم الخميس، بأن سفينة إماراتية غرقت على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية. وقالت المصادر إن هناك 30 من أفراد طاقم السفينة بانتظار الإنقاذ.

العالم - الإمارات

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بالفيديو.. غرق سفينة إماراتية محملة بشحنة كبيرة من السيارات

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