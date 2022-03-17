الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. بايدن يشن هجوما عنيفا على بوتين والكرملين يرد

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

"أعتقد أنه مجرم حرب" بهذه العبارات وصف الرئيس الاميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين جراء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لكن البيت الابيض حاول تبرير التصريحات من الجانب العاطفي للرئيس بايدن.

العالم - الامريكيتان

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي: "تصريحات الرئيس تتحدث عن نفسها كان يتحدث من صميم قلبه، عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب ، بعد أن شاهد صوراً على شاشة التلفزيون هناك عملية قانونية منفصلة لتحديد ما إذا كان بوتين قد انتهك القانون الدولي وارتكب جرائم حرب ، وأن هذه العملية جارية حاليا في وزارة الخارجية".

الكرملين سارع للرد على تصريحاتِ الرئيسِ الأميركي جو بايدن.

وقالَ المتحدثُ باسمِ الكرملين دميتري بيسكوف إنّ موسكو تعتبرُ الخطابَ غيرَ مقبول ولا يُغتفَرُ لرئيسِ دولةٍ قَتلتْ بقنابلِها مئاتِ آلافِ الأشخاص في أنحاء العالم. وأضافَ بيسكوف أنّ من السابق لأوانهِ الكشفَ عن أيِ اتفاقاتٍ محتملة بين موسكو وكييف لحلِ الصراع.

ويصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، ورفضت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد التصوت لصالح مشروع القرار الروسي. ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن ليتم تبنيه إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الخطوة الروسية ستفشل لأن معظم الأعضاء الخمسة عشر سيمتنعون على الأرجح عن التصويت. ويطالب مشروع القرار بتوفيرالحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص المعرضون للخطر، ومن بينهم النساء والأطفال. كما يدعو إلى وصول المساعدات بأمان ودون عوائق وإلى خروج المدنيين بأمان من أوكرانيا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

الكرملين يعلق على تصريحات بايدن عن بوتين.. 'لا تغتفر'

بايدن سيتوجه لبروكسل لحضور قمة استثنائية لدول الناتو حول اوكرانيا

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته وهيلاري كلينتون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. زلزال قوي بشدة 7.3 درجة يضرب اليابان

شاهد.. بايدن يشن هجوما عنيفا على بوتين والكرملين يرد

بالفيديو.. مدينة مشهد تتزين لاستقبال الربيع

ايران تتطلع الى زيادة التعاون في مجالي الغاز والكهرباء مع ارمينيا

السيد السيستاني يعزي بوفاة آية الله علوي جرجاني

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في خانقين