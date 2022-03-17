شاهد.. بايدن يشن هجوما عنيفا على بوتين والكرملين يرد

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي: "تصريحات الرئيس تتحدث عن نفسها كان يتحدث من صميم قلبه، عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمجرم حرب ، بعد أن شاهد صوراً على شاشة التلفزيون هناك عملية قانونية منفصلة لتحديد ما إذا كان بوتين قد انتهك القانون الدولي وارتكب جرائم حرب ، وأن هذه العملية جارية حاليا في وزارة الخارجية".

الكرملين سارع للرد على تصريحاتِ الرئيسِ الأميركي جو بايدن.

وقالَ المتحدثُ باسمِ الكرملين دميتري بيسكوف إنّ موسكو تعتبرُ الخطابَ غيرَ مقبول ولا يُغتفَرُ لرئيسِ دولةٍ قَتلتْ بقنابلِها مئاتِ آلافِ الأشخاص في أنحاء العالم. وأضافَ بيسكوف أنّ من السابق لأوانهِ الكشفَ عن أيِ اتفاقاتٍ محتملة بين موسكو وكييف لحلِ الصراع.

ويصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، ورفضت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد التصوت لصالح مشروع القرار الروسي. ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن ليتم تبنيه إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الخطوة الروسية ستفشل لأن معظم الأعضاء الخمسة عشر سيمتنعون على الأرجح عن التصويت. ويطالب مشروع القرار بتوفيرالحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص المعرضون للخطر، ومن بينهم النساء والأطفال. كما يدعو إلى وصول المساعدات بأمان ودون عوائق وإلى خروج المدنيين بأمان من أوكرانيا.

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