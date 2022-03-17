15شعبان.. مولود الامل الموعود

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تعتبر ليلة النصف من شعبان من الليالي العظيمة عند المسلمين اتباع ال البيت (سلام الله عليهم) وعند عامة المسلمين، وهناك روايات كثيرة في فضلها، حيث حرص النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومون (سلام الله وصلواته عليهم اجمعين) على إحيائها، وهي أيضا لیلة میلاد الإمام الثاني عشر، المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) حیث ولد سنه 255 هـ في مدينة سامراء (سُرَّ من رأى).

وقد ورد في فضل هذه اللية عن الامام الباقر (سلام الله عليه) أنها افضل اللیالي بعد ليلة القدر، وورد ايضا أنها كيوم الجمعة، من الأوقات التي يتوقع فيها ظهور الإمام المهدي بعد غيبته.

من الامور المستحبة عند المسلمين في احياء هذه الليلة الغسل والصلاة والدعاء والاستغفار وزیارة الامام الحسین (سلام الله عليه) والصلوات المستحبة.

ولابد ان نذکر بان شهر شعبان المبارك سمي بشهر النبي (صلى الله عليه وآله) وهو من الاشهر التی یتاکد فیها استحباب الصوم واکثار الصلاة علی النبي واله واکثار الاستغفار.

وبشکل عام فان المناسبات الاجتماعیة والدینیة تلعب دورا هاما فی حیاتنا حيث یتوافق ابناء المجتمع علی احیائها والاحتفال بها ضمن برامج عامة یشترك بها الجمیع ومن اهم ما تحققه هذه الاجتماعات.

اولا: تاکید هویة المجتمع فهي غالبا ماتکون منبثقة من معنی دیني یؤمن به المجتمع او تخلیدا لحدث في تاریخه او تقدیسا لرمز من رموزه او تحکي عن تفاعل المجتمع واهتماماته.

ثانیا :خدمة تماسك المجتمع عبر التمحور حول اهداف ومشاعر واحدة..

ثالثا: تجدید حیویة المجتمع ببعث حاله من النشاط الاجتماعي وکذلك بروز المواهب من خلال ابداعاتها فی الاحتفاء بالمناسبة.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون الموالون اتباع آل البيت (سلام الله عليهم) ضمن الوسمين السالفين (#١٥_شعبان و #مولد_الأمل_الموعود) حيث غرد حساب الناشطة اللبنانية (لبنى شريف - lobna chreif): عن رسول الله(صلى الله عليه وآله):"المهدي (سلام الله عليه) من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملؤها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما"..

مُتبَاركين بِذكرى وِلَادةِ صَاحِب العَصرِ والزمَان الإِمَام المَهدي(عج)#مولد_الأمل_الموعود

غرد حساب الناشط اللبناني (حسن فاخوري) قائلا: يوم #النصف_من_شعبان هو اليوم العالميّ للمستضعفين، فتعالو هذا العام نفكّر في انقاذ مستضعفي #اليمن .. الشعب اليمانيّ، هذا الشعب المضطّهد، الفطن، المقاوم؛؛ انهم هم المستضعفون أنفسهم الذين أراد الله تعالى أن يرثوا الأرض، ويصبحوا أئمّة .. #مولد_الأمل_الموعود #اجتماع_القلوب

وفي السياق غرد حساب الناشطة اللبنانية (《 nou zainab♡》) قائلة: كاني لمحت عينيه فلهما بريق حارق كشدة البيارق تخط السهام تبحث عن كل غارق ومع توق وشوق نعقد الأمل ننتظر طلتك طلوع المشارق #مولد_الأمل_الموعود

كما غرد حساب الناشط اللبناني (jamal cheaib) قائلا: سيدي متى تقر الأعين وتطمئن القلوب ويتحقق العدل الالهي.. #مولد_الأمل_الموعود

حساب الناشطة اللبنانية (فاطمة صوفان) غرد قائلا: ١١٨٨ سنة مِن الحُبّ و الإنتظار المَوعِد باتَ قريب .. #مولد_الأمل_الموعود



قال حساب (الملتقى المقاوم): مِن ثُمّ سنكونُ معكُم في بَثِّ مباشِرٍ لإحياءِ الليلةِ المبارَكةِ مباشَرةً عَبرَ تلفزيونِ المنارِ والصراط، وقناتي النور وصوت الهدى وشبكةِ المعارفِ الإسلاميةِ على الفايسبوك، وموقعِ اجتماعِ القلوب. #شبكة_المعارف_الإسلامية #١٥_شعبان #اجتماع_القلوب

قال حساب الناشط اللبناني (علي هادي): "السلام على دموعك يا صاحب الزمان ..." #١٥_شعبان #مولد_الأمل_الموعود

قال حساب الناشط اللناني (غالب جواد):

هو محمد ابن الحسن المهدي المنتظر

صاحب العصر والزمان

المخلص الموعود

الذي سيخرج باخر الزمان

ويملأ الأرض قطسا" وعدلا"

بعد أن ملئت ظلما" وجورا

#مولد_الأمل_الموعود

#متباركين

#المهدي_المنتظر

غرد حساب الناشطة (نسرين ترحيني) قائلة: ١١٨٨ سَنة مِنَ الحُبّ وَالإنتِظار المَوعِد باتَ قَريب♡ #١٥_شعبان #اجتماع_القلوب