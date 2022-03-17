مواجهات بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين في الكيان

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، أشار عواضه الى أن الطبيعة العنفوانية للمجتمع الصهيوني تنعكس مباشرة من خلال الممارسات التي تحصل بين المكونات الموجودة داخل هذا المجتمع.

واضاف أن ما تمت مشاهدته من مواجهات له علاقة مباشرة في أن هنالك بيئة حاضنة داخل الكيان لتنفيذ هذا العنف وللتعبير عنه بغض النظر عن طبيعة المواضيع علما ان المستوطنين القادمين من روسيا هم بأعداد كبيرة لديهم حزب كبير يترأسهم أفيغادور ليبرمان.

ونوّه عواضه الى أنه داخل المجتمع الصهيوني لديهم هؤلاء اليهود امتدادات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الشركات الكبيرة مع وجود عنصر مهم له علاقة بالمافيا الروسية الموجودة بداخل المجتمع لكن أن يحصل هذا الامر في دولة تدّعي على أنها دولة ديمقراطية وان هنالك تنظيم للخلاف يدل على زيف تلك الحقيقة، ويعكس نفسه على صعيد تلك العلاقة بين مكونين يعتبران الى حد كبير منسجمين، وبالتالي فان طبيعية المجتمع الاسرائيلي تعتبر طبيعة جاذبة لكل أشكال العنف.

حيث تدور مواجهات بين اليهود الروس واليهود الاوكرانيين على خلفية الحرب في أوكرانيا والانقسام والتفكك داخل المجتمع الصهيوني وتواصل مسلسل التفجيرات في الشوارع فضلا عن استمرار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، حيث انه على خلفية الحرب في أوكرانيا جرت في بعض مناطق الكيان مواجهات عنيفة بين اليهود الروس واليهود الأوكرانيين عكست صورة الانقسام داخل المجتمع الصهيوني.

ويناقش برنامج"غياهب الكيان"، ما يعيشه كيان الاحتلال من حالة غير مسبوقة من الانقسام والتشرذم ما يطرح على الصهاينة أسئلة مقلقة عن الواقع والمصير في المستقبل.

كما يسلط البرنامج الضوء على الانقسام والتشرذم داخل المجتمع الصهيوني لا يقتصر على القوميات المختلفة في الكيان بل أيضا على الانتماء السياسي بين اليمين واليسار وكيفية تعاطي سلطات الاحتلال معهما.

ويلقي البرنامج الضوء على المشاكل التي تثقل على الصهيانة وتنغص عيشهم التفجيرات المتكررة في الشوارع نتيجة اعمال التصفية بين العصابات المسلحة ما يثير الخوف والرعب في صفوفهم.

كما يناقش البرنامج موضوع معركة سيف القدس التي تلقى فيها الاحتلال هزيمة نكراء من المقاومة الفلسطينية والتي لا تزال تلقي بثقلها على المستوطنين الصهاينة حيث ما زالت البيوت المدمرة على حالها من الدمار.

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