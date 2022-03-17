قلق عراقي من تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

العالم - العراق

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء العراقية، فقد عبّر الكاظمي لدى لقائه القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، "عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة".

وأكد الكاظمي أن العراق "يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".

واشار البيان الى انه "تم مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي".