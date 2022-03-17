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رئيسي يهنئ نظيره الايرلندي بذكرى اليوم الوطني

رئيسي يهنئ نظيره الايرلندي بذكرى اليوم الوطني
الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى نظيره الايرلندي مايكل دانييل هيجنز ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

العالم- ايران

وكتب "رئيسي" في برقية التهنئة : ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ايرلندا، لطالما استمرت على اسس الصداقة والاحترام المتبادل؛ متطلعا الى توسيع الاواصر الثنائية اكثر فاكثر وفي ضوء الارادة الايجابية لدى قادة البلدين.

واكد رئيس الجمهورية : ان موقف جمهورية ايرلندا القيم في سياق السلام وتكريس نظام التعددية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الامن، عزّز التفاؤل بشأن اتخاذ خطوات مؤثرة من اجل تعزيز السلام والاستقرار والامن على الصعيد الدولي.

وأعرب رئيسي في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس الايرلندي بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

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