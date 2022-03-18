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مواجهات واصابات مع قوات الاحتلال في الضفة

مواجهات واصابات مع قوات الاحتلال في الضفة
الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من شبان فلسطينيين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المطينة على الشارع الرئيس عند مدخل قرية حوسان الشرقي.

من جانبها اعترفت وسائل إعلام عبرية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مدخل قرية حوسان غربي بيت لحم, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وخلال المواجهات أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه الشبان؛ ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيًا.

جدير ذكره أن مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اشتباكات ومواجهات يومية في ظل تصعيد الاحتلال من اعتداءاته وعلمليات القتل الميدانية بحق الشبان الفلسطينيين على الحواجز وخلال اقتحام مدن ومخيمات الضفة.

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مواجهات واصابات مع قوات الاحتلال في الضفة

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