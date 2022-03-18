احتفالات تعم ايران والمناسبة ذكرى مولد موعود الاسلام المهدي المنتظر

العالم-مراسلون

وفي مدينة مشهد المقدسة اکتظَ حرمُ الإمامِ الرضا عليه السلام بملايينِ الزوار للمشاركة في الاحتفالية التي تُقامُ هناك.

وقال مواطن لمراسل العالم: "نبارك مولد صاحب الزمان لجميع الأمة الإسلامية ونأمل أن یعجل الله في فرجه حتی یملا الأرض قسطا وعدلا".

وقال آخر: "نعيش أجواء الفرح هذه الأيام وقد شارکنا في المجالس والحفلات المقامة بمرقد الإمام الرضا، حيث نأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر"

وتوزعتْ البرامجُ التي تصبُ حولَ العقيدةِ المهدوية وموقعِها في المجتمع الإسلامي وتبيينِ حياةِ آخرِ أئمةِ أهل البيت عليهم السلام، حيثُ تم التأکيدُ علی ضرورةِ غرسِ مفهومِ انتظارِ الفرج وتأصيلِ هذه الفکرة وردِ الشبهات عنها.

وُلد الإمامُ المهدي بن الحسن العسکري في سامراءَ في الخامسَ عشَر من شعبان عامَ مئتين وخمسةٍ وخمسين للهـجرة، وجرتْ فيه سننُ الأنبياء من الغيبة وطولِ الحياة وهو موعودُ الإسلام، وخلَفَ الإمامُ المهدي أباه وله خمسُ سنوات، وكانَ والدُه قد أخفى مولدَهُ لصعوبةِ الوقت ورصدِ الأجهزةِ الحاكمة لأخبارِ المهدي، كما قد عرضَهُ على خواصِ أنصارِه وأخبرَهم بأمرِه.